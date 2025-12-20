پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همزمان با هفته پژوهش، زنگ پژوهش صبح امروز با حضور فریدون کلبادینژاد مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در دبیرستان دخترانه حضرت زینب هادیشهر بابلسر نواخته شد و این آیین به صورت همزمان در مدارس سراسر استان برگزار شد.
مدیرکل آموزش و پرورش مازندران در این مراسم گفت: پژوهش و پرسشگری محور پیشرفت کشور است و نقش معلم امروز هدایتگری و تسهیلگری است به گونهای که معلم موفق دانشآموزان را به تفکر و طرح پرسش سوق میدهد.
وی افزود: دانشآموزان باید با تحقیق، جستوجو و جمعبندی علمی به نتایج مستقل دست یابند و این مسیر، پژوهش واقعی را شکل میدهد.
کلبادینژاد گفت: برنامهریزی هدفمند، کار گروهی و خلاقیت از مؤلفههای مهم پژوهش است و دانشآموزان به عنوان آیندهسازان کشور میتوانند با تلاش و خودباوری نقش مؤثری در پیشرفت علمی ایران ایفا کنند.