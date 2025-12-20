به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سعید محمودی افزود: : میانگین شاخص کلی کیفیت هوای این کلانشهر در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۳۶ نشانگر هوای پاک است و شاخص در یک یا ۲ ساعت قبل با عدد ۴۰ نشانگر هوای «پاک» و مطلوب است.

وی افزود: کیفیت هوای مشهد در تمامی ۲۳ منطقه دارای ایستگاه پایش کیفیت هوای این شهر در شرایط پاک است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان‌ رضوی گفت: به شهروندان توصیه می‌شود در روزهای دارای هوای سالم و پاک، پیاده‌روی را در برنامه روزانه خود برای حفظ سلامتی قرار دهند.

به گفته محمودی، شایسته است شهروندان مشهدی با کاهش رفت و آمدهای غیر ضروری با خودرو، نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این شهر ایفا کنند.

قرارگیری شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ ای.کیو.آی به معنی وضعیت «پاک» و بین ۵۱ تا ۱۰۰ ای.کیو.آی نشانگر وضعیت «سالم» است.

همچنین وقتی شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ ای. کیو. آی قرار می‌گیرد به معنای «آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان» بوده و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ ای. کیو. آی به معنای «آلودگی هوا برای همه سنین» محسوب می‌شود.

قرارگیری شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ ای.کیو.آی نیز نشانگر وضعیت «اضطراری» و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت «بحرانی» آلودگی هواست.