روح‌الله سهرابی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به تأثیر نمایشگاه‌های کاریکاتور بر مخاطب گفت: شاید بتوان مهم‌ترین ویژگی این نمایشگاه‌ها را واداشتن مخاطب به تفکر و تأمل دانست؛ به‌ویژه در شرایطی که مخاطب امروز به دلیل غوطه‌ور بودن در فضای مجازی، بیشتر با تصاویر آماده و سهل‌الوصول مواجه است.



وی افزود: چنین تصاویر و فریم‌هایی می‌تواند ذهن مخاطب را به تکاپو وادارد؛ به‌خصوص آثار استاد نیرومند که از ابتدای فعالیت حرفه‌ای خود، همواره آثاری پیشرو، عمیق و اندیشه‌محور خلق کرده‌اند.



این کارگردان سینما با اشاره به جایگاه آموزشی آثار استاد نیرومند اظهار کرد: برخی از کتاب‌های این هنرمند در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود، اما برگزاری نمایشگاهی که بخشی از دستاوردهای هنری ایشان را به‌صورت عینی در معرض دید مخاطبان قرار دهد و امکان رجوع، تحلیل و تفسیر را فراهم کند، اتفاقی ویژه و ارزشمند است.



سهرابی خاطرنشان کرد: برای افرادی مانند من که فعالیت اصلی‌مان در حوزه سینماست، تماشای فریم‌هایی از کارتون و کاریکاتور، بُعد دیگری از هنر را در ذهن روشن می‌کند و به‌صورت شخصی برای من تجربه‌ای خاص و متفاوت به شمار می‌آید.