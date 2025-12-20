پخش زنده
امروز: -
روحالله سهرابی، کارگردان سینما، مهمترین ویژگی نمایشگاههای کاریکاتور را ایجاد تفکر و درگیر کردن ذهن مخاطب دانست و بر نقش آثار پیشرو استاد نیرومند در این مسیر تأکید کرد.
روحالله سهرابی در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به تأثیر نمایشگاههای کاریکاتور بر مخاطب گفت: شاید بتوان مهمترین ویژگی این نمایشگاهها را واداشتن مخاطب به تفکر و تأمل دانست؛ بهویژه در شرایطی که مخاطب امروز به دلیل غوطهور بودن در فضای مجازی، بیشتر با تصاویر آماده و سهلالوصول مواجه است.
وی افزود: چنین تصاویر و فریمهایی میتواند ذهن مخاطب را به تکاپو وادارد؛ بهخصوص آثار استاد نیرومند که از ابتدای فعالیت حرفهای خود، همواره آثاری پیشرو، عمیق و اندیشهمحور خلق کردهاند.
این کارگردان سینما با اشاره به جایگاه آموزشی آثار استاد نیرومند اظهار کرد: برخی از کتابهای این هنرمند در دانشگاهها تدریس میشود، اما برگزاری نمایشگاهی که بخشی از دستاوردهای هنری ایشان را بهصورت عینی در معرض دید مخاطبان قرار دهد و امکان رجوع، تحلیل و تفسیر را فراهم کند، اتفاقی ویژه و ارزشمند است.
سهرابی خاطرنشان کرد: برای افرادی مانند من که فعالیت اصلیمان در حوزه سینماست، تماشای فریمهایی از کارتون و کاریکاتور، بُعد دیگری از هنر را در ذهن روشن میکند و بهصورت شخصی برای من تجربهای خاص و متفاوت به شمار میآید.