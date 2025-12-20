به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، خراسان جنوبی شاهد بارش‌های شدید باران بود که بیشترین میزان آن از ماهمیران با ۵۰ میلیمتر گزارش شد.

زارعی افزود: همچنین در این مدت در ایستگاههای باقران ۴۹ میلیمتر، دهک عرب خانه ۳۹ ، کریمو و نوغاب حاجی آباد ۳۸، طارق ۳۶ ، بیهود ۳۵، چیروک و دوست‌آباد ۳۱ ،آرین شهر و حصاردار ۲۹ ، شهرک قدس و زول ۲۸ ،سرند فردوس ۲۷ فتح آباد خضری ۲۵ ، عباس آباد میم و درمیان ۲۴ خرو، سرند طبس و فریز ۲۳ ، ازمیغان، محمدآباد پسکوه و جفت رود ۲۲ ، چاهنو و آبیز ۲۱ مهوید، باغستان، جنوب بیرجند، زنوغان، خضری دشت بیاض ۲۰ ،معصوم آباد، ایسک و اسفندیار ۱۹ ، طاهرآباد، انارستانک، فتح آباد فردوس، پیرحاجات و پیکوه ۱۸ دیهوک، ده محمد، اسفدن، خلف و آلنگ ۱۷ چاه طالب، بغداده، گزیک، چاه عباس اردونی ۱۶ قهستان و کلاته گاویج ۱۵ میلیمتر باران ثبت شد.

وی با اشاره به میزان بارش ها در مراکز شهرستان های استان گفت: همچنین در 24 ساعت گذشته در نهبندان ۲۶ میلیمتر، سرایان و قائن ۲۲، اسدیه ۱۹، فرودگاه بیرجند ۱۷ ، حاجی آباد ۱۶، خوسف و طبس ۱۵ ، بشرویه ۱۳ ، عشق آباد ۱۱ ، و فردوس ۹ میلیمتر بارش ثبت شد.

کارشناس هواشناسی با بیان اینکه فعالیت این سامانه بارشی در حال تضعیف است افزود: در ۲۴ ساعت آینده، بارش‌ها به صورت برف در برخی مناطق ادامه خواهد یافت.