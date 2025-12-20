مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی: از ابتدای دی‌ماه، صرفاً اعتبار مالیاتی ناشی از صورت‌حساب‌های الکترونیکی ثبت‌شده در سامانه مؤدیان در محاسبه مالیات بر ارزش افزوده قابل قبول خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: دراجرای بند (غ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴، فقط صورت‌حساب‌های الکترونیکی ثبت‌شده در سامانه مؤدیان برای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده معتبر خواهند بود و صورت حساب‌های کاغذی دیگر مورد پذیرش قرار نمی‌گیرند؛ بنابراین مؤدیان باید هرچه سریع‌تر نسبت به تطبیق فعالیت خود با الزامات قانونی اقدام کنند.

کریمدادی با اشاره به اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در ماه‌های گذشته، زیرساخت‌های فنی لازم فراهم و سامانه‌های مربوطه توسعه یافته است و بررسی اظهارنامه‌های مالیات بر ارزش افزوده نشان می‌دهد استفاده از صورت حساب‌های الکترونیکی روندی رو به رشد داشته و در دوره مالیاتی بهار ۱۴۰۴ در کشور تنها ۹ درصد از مالیات و عوارض خرید مؤدیان بر پایه صورت حساب‌های غیرالکترونیکی بوده است و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پیش از موعد اجرای طرح به کمتر از پنج درصد کاهش یابد.

وی با تأکید بر محدود بودن زمان باقی‌مانده، از مؤدیان خواست تا پیش از پایان آذرماه اقدامات لازم برای صدور صورت حساب‌های الکترونیکی را انجام دهند تا از ابتدای دی‌ماه در محاسبه بدهی مالیات بر ارزش افزوده دچار مشکل نشوند.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی افزود: آثار عملی این تغییر از اردیبهشت ۱۴۰۵ و همزمان با محاسبه مالیات دوره زمستان برای مؤدیان به‌صورت ملموس مشخص خواهد شد.