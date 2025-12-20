فرهنگ اهدا عضو در سراسر جامعه نهادینه و به فرهنگ عمومی تبدیل شود و آحاد مردم دارای روحیه ایثارگری باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان در دیدار با خانواده شادروان علیرضا امانی نهمین اهدا کننده عضو در شهر کاشان این اقدام خداپسندانه را بزرگترین احیاگری دانست و گفت: مسئولان فرهنگی، صدا و سیما و دستگاه‌های فرهنگی برای ترویج فرهنگ اهدای عضو بیش از این کار فرهنگی انجام دهند.

حجت الاسلام والمسلمین حسینی افزود: وقتی با اهدای عضو هشت نفر احیا می‌شود و با علم به اینکه فوت یک نفر تبعات سنگینی برای خانواده دارد، عقل و شرع به این کار ارزشمند راضی است.

نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان گفت: اهدای عضو، پلی است میان مرگ و زندگی، میان ناامیدی و امید و این اقدام انسان‌دوستانه، فراتر از یک عمل پزشکی، نمادی از عشق، فداکاری و بخشندگی است.

وی افزود: اهدای عضو، فرصتی خواهد بود برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره عزیزانی که از میان ما رفته‌اند و در عین حال، نویدبخش زندگی دوباره برای بیماران نیازمند است.