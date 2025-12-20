میز خدمت راه و شهرسازی آذربایجانغربی در روستاهای ارومیه
مدیران و مسوولان ادارهکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی در محله روستای قره حسنلو ارومیه دیدار چهره به چهره با مردم روستای قره حسنلو ارومیه داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛مدیران و مسوولان ادارهکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی در محله روستای قره حسنلو ارومیه دیدار چهره به چهره با مردم روستای قره حسنلو ارومیه داشت.
معاونین و مدیران راه و شهرسازی استان با حضور در مسجد روستای قره حسنلو ارومیه، محل استقرار میز ارتباطات مردمی اداره کل راه و شهرسازی آذربایجانغربی به درخواستهای مردمی پاسخ داد.
مسئولین اداره کل در دیدار مستقیم با مردم ضمن پاسخگویی به پرسشهای عمومی با رسیدگی به مشکلات حوزه راه و شهرسازی درباره رسیدگی به مشکلات مسکن، نحوه تکمیل مراحل ثبتنام و اعطای تسهیلات بانکی نهضت ملی مسکن، درخواستهای مطرح شده را بررسی و اقدامات لازم را انجام دادند.