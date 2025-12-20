پخش زنده
امروز: -
دولت پاکستان کاردار سفارت افغانستان در این کشور را احضار و نسبت به وقوع اقدامات تروریستی در پاکستان از خاک افغانستان به شدید اعتراض کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ طاهر اندرابی سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان با تایید این احضاریه اعلام کرد: اسلامآباد به طور رسمی اعتراض شدید خود را به دولت موقت کابل افغانستان در زمینه استفاده عناصر تروریستی از خاک این کشور را ابلاغ کرده است.
وی افزود: حمله تروریستی عناصر وابسته به گروه خارجی گل بهادر از زیرشاخههای تحریک طالبان (تی تی پی) علیه یک پایگاه نظامی در شمال وزیرستان پاکستان را شدیدا محکوم میکنیم.
در این حمله که صبح روز جمعه رخ داد چهار نفر از نیروهای ارتش پاکستان به کشته شدند.
طبق اعلام سخنگوی وزارت خارجه پاکستان کاردار افغانستان به وزارت خارجه در اسلام آباد فراخونده و یادداشت رسمی اعتراض پاکستان به وی ارائه شده است.
وزارت خارجه پاکستان نسبت به ادامه حمایت و تسهیلات دولت طالبان افغانستان برای گروههای تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) ابراز نگرانی کرد؛ موضوعی که موجب هدف قرار گرفتن نیروهای نظامی و غیرنظامیان در امتداد مرز پاکستان و مناطق همجوار شده است.
در این اعتراض رسمی تصریح شد که ایجاد فضای امن برای تروریستهای تحریک طالبان در افغانستان، نقض تعهدات بینالمللی کابل و مغایر با تضمینهایی است که پیشتر داده شده بود.
به گفته منابع خبری از دولت افغانستان درخواست شد که درباره حملات تروریستی صورتگرفته علیه پاکستان که از خاک این کشور هدایت میشوند، تحقیقات کامل انجام داده و علیه طراحان و پشتیبانان این عملیاتها اقدام قاطع صورت دهد.
همچنین از طالبان افغانستان خواسته شد که با اتخاذ اقدامات فوری، عملی و قابل اطمینان، تمامی گروههای تروریستی فعال در خاک افغانستان از جمله رهبران این گروهها را هدف قرار داده و مانع استفاده از خاک افغانستان برای انجام عملیات تروریستی علیه پاکستان شود.