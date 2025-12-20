پخش زنده
کارشناس هواشناسی آذربایجانغربی از تداوم سرمای هوا و پایداری جوی در سراسر استان تا اواسط هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، سعید خلیلی افزود: بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشبینی، جو استان طی روزهای آینده پایدار خواهد بود و در برخی ساعات با وزش باد همراه میشود.
اواضافه کرد: با تقویت الگوهای پایداری جوی و ماندگاری هوای سرد بهویژه در ساعات اولیه صبح، مه یا غبار صبحگاهی پدیده غالب مناطق مختلف استان خواهد بود. این شرایط تا نیمه هفته آینده ادامه دارد.
خلیلی یادآور شد: ریزش هوای سرد و شمالی شدن جریانات جوی، سبب تداوم برودت و سرمای شدید شبانه در سطح استان شده و انتظار میرود دمای هوا در روزهای آینده نیز در محدوده پایین باقی بماند.