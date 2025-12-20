سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی خراسان جنوبی از تأمین آرد و نان هم‌استانی‌ها، بدون وقفه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان گفت: عملیات ذخیره‌سازی گندم و تأمین کالا‌های اساسی در استان با نظارت مستمر و برنامه‌ریزی دقیق ادامه دارد و تمهیدات لازم برای تأمین پایدار آرد و نان هم‌استانی‌ها پیش‌بینی شده است.

حسینی نسب با اشاره به بررسی مراحل مختلف دریافت، کنترل کیفی و تخلیه گندم، بر انجام فرآیند‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با رعایت کامل ضوابط فنی تأکید کرد و استمرار فعالیت‌ها را در شرایط نامساعد جوی ضروری دانست.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت تأمین و توزیع کالا‌های اساسی گفت: طی یک ماه اخیر، ۵۴۰ تن مجوز توزیع برنج در استان صادر شده که از این میزان، ۲۲۰ تن تحویل مباشرین شده و ۳۲۰ تن دیگر نیز در این هفته در استان توزیع خواهد شد.