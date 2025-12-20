به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از المنار، تقریبا هیچ روزی، بدون تلاش برای تفکیک، جدا سازی و از بین بردن هویت‌های تاریخی این شهر (قدس) نمی‌گذرد و شاهد دستکاری در «خط آبی» در شرق قدس اشغالی هستیم. (خط آبی به خط تراموا اشاره دارد که در قدس شرقی ساخته شده است). رژیم صهیونیستی از طریق خط آبی در صدد ساخت شهرک‌های صهیونیست نشین جدید است و اسموتریچ وزیر افراطی کابینه این رژیم با تصویب طرح‌های جدید شهرک سازی، در صدد گسترش شهرک سازی در قدس شرقی است بطوریکه اخیرا با طرح ساخت چهار هزار واحد مسکونی جدید در قدس شرقی موافقت کرده است.

اسموتریچ در دفاع از این طرح می‌گوید یک پروژه، یک محور استراتژیک برای تثبیت سلطه اسرائیل بر منطقه است و این طرح از بیت لید در شرق طولکرم آغاز می‌شود و تا روستای قبیا در غرب رام الله امتداد می‌یابد. این درحالیست که کرانه باختری صحنه یورش‌های شهرک نشینان صهیونیست است که روز به روز شدیدتر و خشن‌تر می‌شود و حقیقت ابدی آنها را برملا می‌کند. رژیم صهیونیستی با این اقدامات، در صدد گسترش وسعت جغرافیایی خود است.