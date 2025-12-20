پخش زنده
امروز: -
هفته هفدهم فوتبال لیگای اسپانیا با تساوی آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در اولین بازی هفته تیمهای والنسیا و رئال مایورکا به تساوی ۱ - ۱ رضایت دادند. تیم والنسیا با ۱۶ امتیاز به رده شانزدهم صعود کرد و تیم مایورکا با ۱۸ امتیاز چهاردهم است.
برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
* شنبه ۲۹ آذر:
رئال اویدو - سلتاویگو
لوانته - رئال سوسیداد
اوساسونا - دپورتیوو آلاوس
رئال مادرید - سویا
* یک شنبه ۳۰ آذر:
جیرونا - آتلتیکومادرید
ویارئال - بارسلونا
الچه - رایو وایکانو
رئال بتیس - ختافه
* دوشنبه اول دی:
آتلتیک بیلبائو - اسپانیول
- در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۴۳ امتیاز در صدر است و تیمهای رئال مادرید با ۳۹، ویارئال با ۳۵ و آتلتیکومادرید با ۳۴ امتیاز در ردههای دوم تا چهارم جای گرفتند.