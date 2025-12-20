به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در اولین بازی هفته تیم‌های والنسیا و رئال مایورکا به تساوی ۱ - ۱ رضایت دادند. تیم والنسیا با ۱۶ امتیاز به رده شانزدهم صعود کرد و تیم مایورکا با ۱۸ امتیاز چهاردهم است.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

* شنبه ۲۹ آذر:

رئال اویدو - سلتاویگو

لوانته - رئال سوسیداد

اوساسونا - دپورتیوو آلاوس

رئال مادرید - سویا

* یک شنبه ۳۰ آذر:

جیرونا - آتلتیکومادرید

ویارئال - بارسلونا

الچه - رایو وایکانو

رئال بتیس - ختافه

* دوشنبه اول دی:

آتلتیک بیلبائو - اسپانیول

- در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۴۳ امتیاز در صدر است و تیم‌های رئال مادرید با ۳۹، ویارئال با ۳۵ و آتلتیکومادرید با ۳۴ امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم جای گرفتند.