پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی مازندران : آسمان استان تا اواخر هفته صاف تا نیمه ابری پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره هواشناسی مازندران گفت: امروز جو استان پایدار و آسمان استان صاف تا نیمه ابری است.
تاکامی با اشاره به اینکه فردا در مناطق شرقی استان افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده خفیف وجود دارد افزود: سایر مناطق استان با پایداری جوی همراه است.
وی گفت: از دوشنبه تا جمعه آسمان استان صاف تا قسمتی ابری و درمناطق ساحلی و جلگهای با مه صبحگاهی پیش بینی میشود.
کارشناس هواشناسی مازندران در ادامه افزود: دیروز تنکابن و نوشهر با ۱۵ درجه سانتی گراد گرمترین و صبح امروز دلیر چالوس و بلده با ۱۰ درجه زیر صفر سردترین مناطق استان گزارش شد.
به گفته تاکامی دریا امروز با موج کوتاه همراه و برای فعالیتهای دریایی مناسب است.