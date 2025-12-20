به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ در این طرح فروش ۱۲ مدل خودرو شامل پژو ۲۰۷ TU۳، پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU۵P و سقف شیشه‌ای، رانا پلاس با موتور TU۵P، دنا پلاس دستی EF۷P با گیربکس MT۶، سورن پلاس EF۷ دوگانه‌سوز، سورن پلاس XU۷P، ری‌را اتوماتیک، هایما S۵ پرو، هایما S۷ پرو، هایما S۸ و هایما ۷X برای متقاضیان عادی، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین متقاضیان طرح جایگزینی خودرو‌های فرسوده عرضه شده است.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه فروش ایران‌خودرو به نشانی ikcosales.ir، ثبت‌نام کنند.

بر اساس اعلام ایران‌خودرو، در طرح فروش فوری، خودرو‌ها حداکثر ۳۰ روز پس از واریز وجه و انعقاد قرارداد تحویل می‌شوند.در طرح پیش‌فروش نیز، زمان تحویل بسته به نوع محصول و اولویت کسب‌شده، حداقل چهار ماه پس از واریز وجه خواهد بود.

در روش پیش‌فروش، حداکثر ۵۰ درصد قیمت کارخانه‌ای خودرو در زمان ثبت‌نام دریافت شده و مابقی مبلغ در زمان تحویل و بر اساس قیمت روز شرکت محاسبه و اخذ می‌شود.

مراسم اولویت‌بندی با حضور مراجع نظارتی یکم دی ماه برگزار و نتایج نهایی نیز در سامانه ایران‌خودرو منتشر می‌شود.