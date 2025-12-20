پخش زنده
امروز: -
در پی بارندگیهای اخیر و تخریب بخشی از دیوارههای رودخانه ملنتی انجام شد رودخانهای که عبور آن از بافت شهری خطرات احتمالی را برای ساکنین این محدوده دوچندان کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، صبح امروز ۲۹ آذر ۱۴۰۴ محمدعلی طالبی استاندار کرمان به اتفاق روحبخش بیگزاده فرماندار جیرفت از رودخانه ملنتی که در مرکز شهر جیرفت قرار دارد بازدید میدانی بهعمل آورد.
این بازدید در پی بارندگیهای اخیر و تخریب بخشی از دیوارههای رودخانه ملنتی انجام شد رودخانهای که عبور آن از بافت شهری خطرات احتمالی را برای ساکنین این محدوده دوچندان کرده است.
روحبخش بیگزاده فرماندار جیرفت در جریان این بازدید با اشاره به شرایط نگرانکننده برخی نقاط رودخانه نسبت به خطر بسیار جدی برای جان و امنیت ساکنین اطراف رودخانه هشدار داد و بر ضرورت اقدام فوری تأکید کرد.
در این بازدید فرماندار جیرفت با تأکید و درخواست جدی بر ساماندهی، مقاومسازی دیوارهها و لایروبی رودخانه ملنتی خواستار اجرای فوری، اقدامات فنی و مهندسی برای کاهش خطرات احتمالی و پیشگیری از خسارات شد.
محمدعلی طالبی استاندار کرمان نیز با تأیید گزارشهای ارائهشده و مشاهدات میدانی ضمن تأکید بر اولویت حفظ جان شهروندان قول مساعد برای تأمین اعتبار و تسریع در اجرای عملیات ساماندهی مقاومسازی دیوارهها و لایروبی رودخانه ملنتی را صادر کرد.
در این بازدید معاون سیاسیاجتماعی استاندار کرمان و مدیرکل امور شهری استانداری نیز حضور داشتند و دستورات لازم برای هماهنگی دستگاههای اجرایی و پیگیری فوری موضوع صادر شد.