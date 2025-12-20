به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، طیبه ریحانی مسئول کتابخانه عمومی شهید مدرس همدان در جمع خبرنگاران، از جذب بیش از ۱۶۰۰ نسخه کتاب اهدایی توسط اعضا و خیرین کتابخانه از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون خبر داد و اظهارداشت: در همین بازه زمانی تعداد ۱۲۸۸ نسخه کتاب استعلام و به مجموعه کتابخانه افزوده شده است.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی در توسعه فرهنگی استان، افزود: اهدای کتاب توسط اعضا و خیرین کتابخانه شهید مدرس نشان‌دهنده جایگاه والای فرهنگ مطالعه و همدلی فرهنگی در بین مردم همدان است. این اقدام ارزشمند نه تنها منابع کتابخانه را غنی‌تر می‌سازد، بلکه زمینه‌ای برای دسترسی گسترده‌تر علاقه‌مندان به آثار متنوع علمی، ادبی و فرهنگی فراهم می‌آورد.

مسئول کتابخانه عمومی شهید مدرس همدان تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون، بیش از ۱۶۰۰ نسخه کتاب توسط خیرین و اعضای کتابخانه اهدا شده و در کنار آن ۱۲۸۸ نسخه از کتب اهدای نیز از طریق استعلام رسمی به مجموعه کتابخانه اضافه شده است. این روند افزایشی، نشان‌دهنده توجه جدی جامعه به گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی و حمایت از نهاد‌های فرهنگی است.

ریحانی ضمن قدردانی از خیرین و اعضای کتابخانه، متذکر شد: این همراهی فرهنگی، سرمایه‌ای ارزشمند برای آینده استان محسوب می‌شود و کتابخانه شهید مدرس تلاش خواهد کرد با بهره‌گیری از این ظرفیت، خدمات فرهنگی و آموزشی خود را بیش از پیش ارتقا دهد.