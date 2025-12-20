مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان در حاشیه بازدید از حوزه‌های آزمون استخدامی شغل سرایدار در استان از شرکت ۷ هزار و ۷۳۴ داوطلب کرمانی در این آزمون خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، محمد رضا فرحبخش در حاشیه بازدید از حوزه آزمون استخدامی سرایدار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان گفت: آزمون مذکور به‌صورت هماهنگ کشوری، روز جمعه ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴ ساعت ۹ صبح در حوزه‌های امتحانی کرمان، جیرفت و کهنوج برگزار شد.

وی با اشاره به شرکت ۷ هزار و ۷۳۴ داوطلب کرمانی در آزمون استخدامی شغل سرایداری از پذیرش ۹۷۰ نفر از این تعداد خبر داد.

فرحبخش تصریح کرد: معرفی داوطلبان جهت انجام سایر مراحل استخدامی، منوط به کسب حدنصاب لازم در آزمون کتبی خواهد بود و انتخاب افراد برای مرحله بررسی و ارزیابی توانایی انجام کار، بر اساس ترتیب نمرات مکتسبه، سهمیه‌های قانونی و با رعایت قوانین و مقررات جاری انجام می‌شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمان خاطرنشان کرد: معرفی افراد واجد شرایط به میزان دو برابر ظرفیت و حداکثر تا یک ماه پس از برگزاری آزمون صورت خواهد گرفت.