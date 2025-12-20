به گزارش خبرگزاری صدا و سیما فرزاد شریفی گفت: صنعتگران استان ایلام برای چهاردهمین حضور متوالی در نمایشگاه صنایع‌دستی استان واسط، شهر کوت، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های هنری و فرهنگی این استان را در عرصه بین‌المللی به نمایش گذاشتند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام افزود: برگزاری نمایشگاه صنایع‌دستی در شهر کوت واسط عراق و حضور صنعتگران در این نمایشگاه‌ها، فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های غنی صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی این استان فراهم کرده است.

شریفی تصریح کرد: در این رویداد فرهنگی، جمعی از هنرمندان و صنعتگران ایلامی با عرضه آثار متنوع خود در رشته‌هایی همچون گلیم‌بافی، چرم‌دوزی، سفال، زیورآلات سنتی و دیگر هنر‌های بومی و ... جلوه‌ای از هویت فرهنگی و تاریخی استان ایلام را به نمایش گذاشتند.

او ادامه داد: این حضور مستمر که نشان‌دهنده تداوم تعاملات فرهنگی میان استان ایلام و کشور عراق است، نقش مهمی در توسعه دیپلماسی فرهنگی، تقویت ارتباطات مردمی و معرفی صنایع‌دستی به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری استان ایفا می‌کند.

نمایشگاه صنایع‌دستی واسط هر هفته با استقبال گسترده بازدیدکنندگان و علاقه‌مندان همراه است و زمینه مناسب برای بازاریابی محصولات، تبادل تجربیات و گسترش همکاری‌های مشترک میان هنرمندان دو کشور به شمار می‌رود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ایلام اظهار کرد: حضور پیوسته صنعتگران ایلامی در این نمایشگاه، بیانگر جایگاه ویژه صنایع‌دستی استان در سطح منطقه و تأکیدی بر اهمیت حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان بومی در راستای توسعه صادرات فرهنگی و اقتصادی است.