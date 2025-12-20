به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، خشایار صنعتی افزود: این حادثه هنگام بازی دانش‌آموز در حیاط مدرسه رخ داد و وی با علائم خفگی به بیمارستان شهید قلی‌پور بوکان منتقل شد.

وی افزود: پس از انجام اقدامات احیایی در بیمارستان بوکان، دانش‌آموز برای تکمیل درمان به مراکز درمانی ارومیه انتقال یافت، اما متأسفانه با وجود تلاش‌های کادر درمان، جان خود را از دست داد.

فرماندار بوکان با ابراز تسلیت به خانواده و هم‌کلاسی‌های این دانش‌آموز، از والدین و مسئولان مدارس خواست در تغذیه و مراقبت از دانش‌آموزان به نکات ایمنی توجه بیشتری داشته باشند تا از وقوع حوادث مشابه پیشگیری شود.