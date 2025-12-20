جشنواره کیک و نان یلدایی با مشارکت کارآموزان رشته‌های کیک‌سازی و نان‌های حجیم مرکز فنی و حرفه‌ای زارچ برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مسئول مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای غدیر زارچ به مناسبت فرارسیدن شب یلدا، جشنواره کیک و نان یلدایی با مشارکت کارآموزان رشته‌های کیک‌سازی و نان‌های حجیم مرکز فنی و حرفه‌ای زارچ برگزار شد.

قدیری ادامه داد: در این رویداد ۲۵ نفر از هنرجویانی که طی دو ماه اخیر دوره‌های آموزشی مهارتی خود را با موفقیت پشت سر گذاشته بودند شرکت کردند.

وی افزود: این جشنواره که دومین رویداد مهارتی در سال جاری به شمار می‌رود، با هدف توانمندسازی کارآموزان، ایجاد انگیزه و فراهم‌سازی زمینه ورود آنان به بازار کار برگزار شد.

در پایان، کارآموزان محصولات تولیدی خود را عرضه کردند و آثار ارائه‌شده مورد ارزیابی قرار گرفت و از سه نفر برتر این رویداد تقدیر به عمل آمد.