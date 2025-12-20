بارش برف و سقوط درختان از سنگینی ناشی از برف بر روی شبکه، منجر به قطعی موقت برق در برخی نقاط از شهرستان‌های مشهد و طرقبه شاندیز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مشهد گفت: از دیشب تاکنون قطعی موقت برق در خیابان‌های هاشمیه، نماز، معلم، رستمی و مناطق قاسم آباد، طلاب در مشهد و خیابان صاحب الزمان در شهر طرقبه گزارش شده است که ناشی از شکستن شاخه‌های درخت یا درخت به علت سنگینی برف نشسته روی آن و سقوط آن بر روی شبکه بوده است.

علیرضل کاشی افزود: در صورتی که این سقوط منجر به پارگی سیم برق نشده باشد، در مدت کوتاهی از سوی نیرو‌های عملیاتی قابل رفع است و قطعی برق فقط ۱۰ دقیقه ادامه پیدا می‌کند، اما اگر منجر به سیم پارگی شود، اصلاح شبکه و رفع مشکل زمان بیشتری نیاز دارد.

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مشهد گفت: از زمان بارش برف و برودت هوا، ۱۲۰ نفر در قالب ۳۵ گروه عملیاتی از این شرکت به صورت آماده باش درآمده است و در حال رفع مشکلات احتمالی در شبکه برق هستند.

کاشی افزود: جمعیت زیادی به سامانه ۱۲۱ تماس گرفتند و امکان شلوغی و دیر پاسخ دادن سامانه به همشهریان وجود دارد، اما همه سطح شبکه برق شهرستان‌های مشهد و طرقبه شاندیز تحت مانیتورینگ قرار داشته و قطع و وصل شبکه مشخص و قابل رصد است و گروه عملیاتی به محل اعزام و رفع مشکل می‌کنند.

یک میلیون و ۸۰۰ هزار مشترک در شهرستان‌های مشهد و طرقبه شاندیز زیر پوشش شرکت توزیع نیروی برق مشهد هستند.