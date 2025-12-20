پخش زنده
به دلیل بارش برف و برودت هوا در مشکینشهر و لاهرود کودکستان و ابتدایی، فعالیتهای آموزشی در «نوبت صبح» بهصورت غیر حضوری بوده و در بستر «شاد» انجام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ،اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل در اطلاعیهای از غیرحضوری بودن فعالیتهای آموزشی در مشکینشهر و لاهرود خبر داد.
لازم به ذکر است با اعلام تعطیلی مدارس دوره ابتدایی نواحی و مناطق، کلیه مدارس استثنایی آن ناحیه و منطقه نیز تعطیل خواهد بود.