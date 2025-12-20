به دلیل بارش برف و برودت هوا در مشکین‌شهر و لاهرود کودکستان و ابتدایی، فعالیت‌های آموزشی در «نوبت صبح» به‌صورت غیر حضوری بوده و در بستر «شاد» انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ،اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل در اطلاعیه‌ای از غیرحضوری بودن فعالیت‌های آموزشی در مشکین‌شهر و لاهرود خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه به دلیل بارش برف و برودت هوا در مشکین‌شهر و لاهرود کودکستان و ابتدایی، فعالیت‌های آموزشی در «نوبت صبح» به‌صورت غیر حضوری بوده و در بستر «شاد» انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است با اعلام تعطیلی مدارس دوره ابتدایی نواحی و مناطق، کلیه مدارس استثنایی آن ناحیه و منطقه نیز تعطیل خواهد بود.