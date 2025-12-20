پخش زنده
امروز: -
استاندار قزوین در جریان بازدید از شرکت گاز، این مجموعه را شریان حیاتی اقتصاد کشور دانست و بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی و جلوگیری از فشار بر مردم تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری گفت: شرکت گاز یک مجموعه بزرگ و پویا برای اقتصاد کشور است و ایران دومین کشور تولیدکننده گاز در جهان به شمار میرود.
وی افزود: گاز یک شریان حیاتی برای اقتصاد و زندگی روزمره مردم است و امروز این صنعت نقشی بسیار مهم دارد که نیازمند تخصص، تعهد و کار فنی دقیق است.
استاندار تأکید کرد: مدیریت انرژی باید بهگونهای باشد که فشار بر جامعه وارد نشود.
وی ادامه داد: صنعت استانها در سطح ملی اثرگذار است و باید به شکلی پیش برود که رضایت مردم حفظ شود.
استاندار در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سال گذشته کشور با کمبود ۲۵ هزار مگاوات برق مواجه بود، اما با توسعه پنلهای خورشیدی تا پایان سال ۳۰۰ مگاوات برق تولید خواهد شد.
وی افزود: با وجود تحریمهای سخت نظام بینالملل به رهبری آمریکا، ایران همچنان بر توسعه صنعت انرژی تأکید دارد. مردم ایران نیز در جنگ ۱۲ روزه نشان دادند که هیچگاه عقبنشینی نمیکنند.
استاندار خاطرنشان کرد: در نظرسنجیهای انجامشده در سفر رئیسجمهور، شرکت گاز توانست رضایتمندی بالایی از مردم کسب کند.