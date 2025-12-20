به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ حساسیت بیش از حد به سرما می‌تواند دلایل مختلفی از جمله تغذیه و سبک زندگی تا مشکلات پزشکی داشته باشد.

از جمله راهکار‌های کاربردی و علمی که می‌تواند به گرم نگه داشتن بدن‌کمک می‌کند

دریافت کالری کافی، آهن و ویتامین B۱۲، استفاده از لباس چند لایه، خوردن غذا‌های تند، گرم کردن لباس‌ها در خشک کن، با جوراب خوابیدن و استفاده از لباس خواب مناسب است.

بدن برای حفظ دمای مرکزی خود به‌خصوص در هوای سرد به سوخت نیاز دارد. سعی خوردن حداقل یک وعده غذای گرم در روز و رژیم غذایی مناسب از جمله شامل میوه‌ها، سبزیجات و غذا‌های فرآوری‌نشده به دریافت کالری کمک می‌کند.

کمبود آهن و B۱۲ می‌تواند باعث کم‌خونی شود؛ وضعیتی که در آن گلبول‌های قرمز کافی برای رساندن اکسیژن به بدن وجود ندارد و نتیجه‌اش احساس سرماست.

مرغ، تخم‌مرغ و ماهی از منابع دریافت B۱۲ و غذا‌های دریایی، نخود، سبزیجات برگ‌سبز سرشار از آهن هستند.

لباس چند لایه نازک بهتر از یک لباس ضخیم بدن را گرم می‌کند. لایه اول؛ لباس نازک و جذب‌کننده رطوبت، لایه میانی؛ پشم یا کاپشن پَر برای عایق و لایه بیرونی؛ بادگیر باشد.

خوردن غذا‌های تند دمای بدن را بالا می‌برند و استفاده از آن در حد تعادل، حتی می‌تواند برای سلامتی مفید باشند، البته کسانی که مشکلات گوارشی مثل زخم معده دارند، زیاده‌روی نکنند.

قبل از پوشیدن، لباس‌ها را برای مدت کوتاهی در خشک‌کن بیندازید. بدن صبح‌ها گرم‌تر است و این کار می‌تواند شروعی گرم و دلپذیر برای روزتان باشد.

گرم نگه داشتن پا‌ها نه‌تنها به گرم شدن کل بدن کمک می‌کند، بلکه به مغز پیام می‌دهد که زمان خواب فرا رسیده است. اگر با جوراب خوابیدن راحت نیستید، قبل از خواب حدود یک ساعت دمپایی گرم بپوشید.

انتخاب لباس خواب مناسب به گرم شدن کمک می‌کند، پارچه‌های نرم و انعطاف‌پذیر بهترین گزینه‌اند و ابریشم هم گرم کننده است.

اگر نسبت به گذشته بیشتر سردتان می‌شود، به پزشک اطلاع دهید. این موضوع می‌تواند نشانه مشکلاتی مثل کم‌خونی، اختلال تیروئید، مشکلات عروقی، تغذیه نامناسب یا اختلال در تنظیم دمای بدن باشد.