سخنگوی اورژانس فارس، گفت: در سه حادثه رانندگی رخ داده در جاده‌های استان، یک نفر جان‌باخت و ۱۶ نفر دیگر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ هادی وکیل‌زاده، اظهار کرد: در پی وقوع تصادف بین یک دستگاه پراید و پراید وانت، در جاده کازرون - سه راهی راهدار به سمت کمارج، کارشناسان اورژانس ۱۱۵ با ۲ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.

به گفته وی، این حادثه ۵ نفر مصدوم و پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه برای ادامه درمان به بیمارستان ولیعصر کازرون منتقل شدند.

وکیل‌زاده در ادامه از تصادف یک دستگاه خودرو سواری سمند و ساینا در جاده دشمن زیاری- ممسنی (تنگ بوان) خبر داد و گفت: در این حادثه ۶ نفر زخمی و به بیمارستان ولی عصر ممسنی منتقل شدند.

وی اظهار داشت: همچنین واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در جاده فیروزآباد–شیراز، محدوده روستای موک، به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

سخنگوی اورژانس استان فارس بیان کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، سه دستگاه آمبولانس اورژانس ۱۱۵ از پایگاه‌های جوکان، وحدت آباد و سه شهری محل حادثه اعزام شدند. در این حادثه یک کودک ۲ ساله به دلیل شدت حادثه و آسیب‌های وارده در لحظه جان خود را از دست داد.

وکیل‌زاده تصریح کرد: ۵ مصدوم دیگر پس از اقدامات درمانی اولیه از سوی کارشناسان اورژانس برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت قائم فیروزآباد منتقل شدند.

وی با اشاره به حوادث اخیر، از رانندگان خواست با توجه به شرایط جاده‌ای احتیاط بیشتری داشته باشند.