به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مسعود صادقی خمامی با اشاره به اهمیت این پروژه برای ایمنی و پایداری برق در کوچصفهان، گفت: تبدیل شبکه‌های فرسوده به کابل خودنگهدار نه تنها به کاهش خطرات ناشی از افت ولتاژ و قطع برق کمک می‌کند، بلکه موجب افزایش کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان نیز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان همچنین افزود: کل شبکه فشار ضعیف موجود در شهر کوچصفهان ۱۴۰ کیلومتر بوده که از این میزان، کل شبکه سیمی مسی به کابل خودنگهدار مجهز شده است.

وی افزود: با تفاهم نامه بین شرکت توزیع برق گیلان و شهرداری و شورای شهر کوچصفهان و یاری مردم این شهر با برنامه ریزی دقیق و منسجم در سال جاری، موفق به تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار شده‌ایم.

صادقی خمامی در ادامه تصریح کرد: مبلغ کل پروژه حدود ۱۰۸ میلیارد تومان بوده و این سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده عزم جدی شرکت توزیع برق گیلان برای ارتقاء زیرساخت‌های برق‌رسانی و ایجاد شهری سبز و پایدار است.

صادقی خمامی تاکید کرد: این اقدام علاوه بر کمک به حفظ محیط زیست، موجب افزایش رضایت‌مندی شهروندان و کاهش مشکلات ناشی از قطعی برق نیز می‌شود و با این تحولات، کوچصفهان به یک الگو برای سایر شهر‌های استان تبدیل خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان در ادامه با قدر دانی از همکاری خوب رسانه استانی گیلان در ماه‌های اخیر افزود: در ماه گذشته در استان بیش از ۲۵۰۰ کیلومتر شبکه فرسوده برکنار و کابل خودنگهدار جایگزین آنها شده است.

رضا چربدست شهردار کوچصفهان نیز در این مراسم گفت: با توجه به تفاهم‌نامه صورت گرفته شهرداری این کار با هدف رفاه شهروندان برای جلوگیری از قطعی‌های مکرر برق و پایداری شبکه و پیشگیری از سرقت سیم‌های مسی و زیبا سازی شهری انجام شد و شهرداری کوچصفهان برای خرید و نصب ۱۱۰ تیر برق افزون بر ۲۵ میلیارد ریال هزینه کرده است.

اسماعیل میرغضنفری فرماندار رشت نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت زیرساخت‌ها در مدیریت مصرف انرژی و ارتقای ایمنی شبکه برق، گفت: توسعه و تجهیز شبکه برق جلوه‌ای از خدمات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و خدمت در این عرصه، خدمتی اثرگذار برای مردم محسوب می‌شود، ضمن اینکه این طرح موجب کاهش خاموشی‌ها، افزایش پایداری شبکه و بهبود منظر شهری می‌شود.