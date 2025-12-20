پخش زنده
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان گفت: مجموع ورودی سدهای خوزستان از ابتدای سال آبی تاکنون ۵۷ درصد کمتر از شرایط نرمال است و با وجود تأثیر مثبت سامانه بارشی اخیر، استان همچنان شرایط خشکسالی شدید را تجربه میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس صدریانفر با تشریح آخرین وضعیت سدهای استان اظهار کرد: بیشترین افزایش حجم سدهای استان ناشی از فعالیت سامانه بارشی ۱۹ تا ۲۱ آذرماه و نیز کاهش مصارف پایین دست، ۹۱ میلیون مترمکعب در زنجیره کارون، ۹۲ میلیون مترمکعب در سد دز و ۷۳ میلیون مترمکعب در سد کرخه ثبت شده است.
وی افزود: مجموع ورودی سدهای استان از ابتدای مهرماه تاکنون حدود یک میلیارد و ۳۹۰ میلیون مترمکعب بوده که این میزان نسبت به بلندمدت ۵۷ درصد و نسبت به سال گذشته ۲۳ درصد کاهش را نشان میدهد.
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان ادامه داد: در سد مارون مجموع ورودی ناشی از این روانآبها حدود ۱۷ میلیون مترمکعب بوده و در سد سیمره نیز به دلیل تمرکز بارشها در حوزه مرزی غرب، آورده قابلتوجهی وارد مخزن نشده است. به عبارتی در حوضههایی که شدیدترین دوره خشکسالی را تجربه میکنیم افزایش ذخایر سدها بسیار محدود بوده است.
صدریان فر با اشاره به وضعیت استانهای بالادست تصریح کرد: آمار بارشها نشان میدهد استانهای چهارمحال و بختیاری، لرستان و کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب ۵۶، ۵۰ و ۳۴ درصد کاهش بارش نسبت به نرمال داشتهاند و در مقایسه با سایر نقاط کشور بیشترین میزان کاهش بارشها نسبت به میانگین بلند مدت را تجربه میکنند. این موضوع علاوه بر کاهش شدید در جریان پایه رودخانهها، سبب کاهش ظرفیت تولید روانآب در سامانههای بارشی در سرشاخههای حوضههای آبریز منتهی به استان خوزستان شده است.
وی با اشاره به وضعیت رودخانهها عنوان کرد: با فعال شدن حوزههای میانی، جریان پایدار در همه رودخانههای استان برقرار شده و تلاش شد حداکثر آب ممکن به تالابهای هورالعظیم و شادگان منتقل شود، به نحوی که دبی حدود ۷۰ مترمکعب بر ثانیه به سمت تالاب هورالعظیم هدایت شد.
مدیرعامل سازمان آبوبرق خوزستان تاکید کرد: همچنین با هماهنگی شرکت کشت و صنعت نیشکر، زمینه انتقال آب به تالاب شادگان فراهم شد تا از روانآبهای ایجادشده بیشترین بهرهبرداری زیستمحیطی صورت گیرد.
صدریانفر با اشاره به لزوم مدیریت مصارف به عنوان اولویت اول مدیریت خشکسالی گفت: با توجه به شدت و طولانی بودن خشکسالی، کمبود شدید ذخایر سدها و نیز افت شدید آبدهی حوضههای آبریز، هنوز با پایان خشکسالی فاصله داریم و باید با مدیریت مصارف، از تشدید اثرات خشکسالی جلوگیری و فرصت بازیابی ذخایر آبی را فراهم کنیم.