به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شرکت‌کنندگان در این جشنواره با ساخت آدم‌برفی، رقابتی شاد و زمستانی را رقم زدند.

در این جشنواره، به ۱۰ طرح برتر آدم‌برفی جوایزی اهدا شد.