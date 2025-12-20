جشنواره ساخت آدم برفی در شهر قهدریجان
جشنواره ساخت آدمبرفی در مجموعه ورزشی سرداران شهید شهر قهدریجان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شرکتکنندگان در این جشنواره با ساخت آدمبرفی، رقابتی شاد و زمستانی را رقم زدند.
در این جشنواره، به ۱۰ طرح برتر آدمبرفی جوایزی اهدا شد.
