به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر یزد، در تشریح روند بررسی طرح جامع شهر، با تأکید بر نقش راهبردی این سند بالادستی، اظهار کرد: هر شهر دارای طرح جامع است که کلیات و چارچوب‌های اصلی توسعه شهری را مشخص می‌کند و پس از آن، بر اساس همین طرح، طرح تفصیلی با جزئیات و دقت بیشتر تدوین می‌شود.

محمدعلی اعتباری با اشاره به قدمت طرح جامع یزد افزود: طرح جامع فعلی یزد حدود ۱۸ سال پیش تدوین شده است، در حالی که طبق ضوابط، این طرح باید هر ۱۰ سال یک‌بار مورد بازنگری قرار گیرد، اما به دلایل مختلف، این موضوع در یزد محقق نشده است. متولی اصلی تهیه و بازنگری طرح جامع، اداره‌کل راه و شهرسازی است، با این حال بخش‌هایی از این طرح، به‌ویژه در حوزه حریم و محدوده شهر، مستقیماً به شورای اسلامی شهر مربوط می‌شود و نیازمند تصویب شورا است.

اعتباری ادامه داد: یکی از محور‌های مهم طرح جامع، تعیین حریم و محدوده شهر است که در همین راستا، کمیسیون شهرسازی، معماری و عمران شورای اسلامی شهر یزد حدود شش جلسه تخصصی را به بررسی این موضوع اختصاص داد. در نهایت، سال گذشته جمع‌بندی نهایی انجام شد و این موضوع در مسیر قانونی خود، پس از تأیید راه و شهرسازی و استانداری، برای تصویب نهایی به وزارت راه و شهرسازی ارسال شد.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورا با بیان اینکه تاکنون طرح جامع به‌صورت رسمی در صحن شورای اسلامی شهر مطرح نشده است، تصریح کرد: در حال حاضر، مشاور طرح در حال طی مراحل نهایی است. به همین منظور، از مشاوران و نمایندگان راه و شهرسازی دعوت شد تا در جلسه‌ای، طرح جامع را برای اعضای شورا تشریح کنند و همزمان، نظرات و دیدگاه‌های اعضای شورای اسلامی شهر نیز اخذ شود.

وی بیان کرد: در نخستین جلسه، مشاور توضیحات خود را ارائه داد و اعضای شورا نیز نقطه‌نظرات، دغدغه‌ها و ملاحظات خود را مطرح کردند. تأکید اصلی شورا بر این بود که موضوع ترافیک شهری به‌صورت ویژه در طرح جامع دیده شود، چرا که یزد یک شهر تاریخی و ثبت جهانی است و هرگونه تصمیم‌گیری در این حوزه باید با حساسیت و دقت مضاعف انجام گیرد.

اعتباری با اشاره به سایر محور‌های مورد تأکید شورا گفت: گردشگری یزد، مسائل بهداشتی شهر، وضعیت قنات‌ها که می‌توانند هم فرصت و هم تهدید باشند، و همچنین مسئله آب به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین چالش‌های شهر یزد، از جمله موضوعاتی بود که اعضای شورا بر دیده شدن ویژه آنها در طرح جامع تأکید داشتند. علاوه بر این، شبکه راه‌ها و نوع کاربری‌هایی که قرار است در مناطق مختلف شهر تعریف شود نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.