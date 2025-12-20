پخش زنده
مدیر منابع آب شهرستان بوکان از انسداد ۵۳ حلقه چاه غیرمجاز در این شهرستان خبر داد و تأکید کرد: صیانت از منابع آبی و مقابله با برداشتهای غیرقانونی، با جدیت و بدون هیچگونه اغماضی دنبال خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، عباس عباسی با اشاره به وضعیت منابع آبی،گفت: با وجود بارشهای اخیر، میزان ذخیره مخزن سد شهید کاظمی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش قابلتوجهی داشته است.
وی ابراز امیدواری کرد که با آغاز فصل بهار و ذوب برفها، ورودی آب به مخزن سد افزایش یابد.
عباسی با تأکید بر ضرورت مدیریت دقیق مصرف آب، خاطرنشان کرد: عبور موفقیتآمیز از شرایط کنونی تنها با برنامهریزی دقیق، هماهنگی مؤثر دستگاههای اجرایی و مشارکت جدی مردم امکانپذیر است و در حوزه منابع آب، هیچگونه مماشاتی با متخلفان پذیرفتنی نیست.
مدیر منابع آب بوکان در ادامه، بخشی از اقدامات انجامشده در راستای حفاظت از منابع آب شهرستان را تشریح کرد: ۴۱ مورد تخصیص آب در بخشهای صنعت و خدمات به دلیل تغییر غیرمجاز نوع مصرف باطل شده است.
برای برخی واحدهای فاقد تخصیص، از جمله تعدادی کارواش، تالار پذیرایی، بیمارستان بوکان و نیروگاه خورشیدی کارخانه سیمان، تخصیص جدید اخذ شده است.
بیش از ۳۰ پرونده فاقد پروانه بهرهبرداری که در فهرست وزارت نیرو شناسایی شده بودند، تعیین تکلیف شدند.
۴۳ دستگاه کنتور حجمی بر روی چاههای فاقد کنتور نصب شد.