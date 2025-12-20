به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس اعلام گروه خودروسازی سایپا، در این طرح، خودرو‌های اطلس S و ساینا S با استاندارد ۸۵‌گانه عرضه می‌شوند و متقاضیان می‌توانند از ساعت ۱۰ صبح یکشنبه با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی محصولات سایپا به نشانی saipa.iranecar.com ثبت‌نام و خودروی مورد نظر خود را انتخاب کنند.

سایپا با تأکید بر تسهیل فرآیند خرید، به متقاضیان توصیه کرده است پیش از آغاز زمان ثبت‌نام، با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی، نسبت به ثبت یا به‌روزرسانی اطلاعات شخصی خود و دریافت نام کاربری و رمز عبور اقدام کنند.

متقاضیان خرید محصولات سایپا برای مطالعه بخشنامه و اطلاع بیشتر از جزئیات، ضوابط و زمان‌بندی تحویل خودرو‌ها کلیک کنید.

بر اساس گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرحله جدید پیش‌فروش محصولات شرکت سایپا در حالی از فردا آغاز می شود که بسیاری از ثبت نام کنندگان از تاخیر در تحویل خودرو‌ها گلایه دارند.