به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار فریدونشهر گفت: با بهبود شرایط جوی و فراهم شدن ایمنی لازم در محوطه و مسیر‌های منتهی به این مجموعه ورزشی، پیست اسکی از امروز آماده پذیرش علاقه‌مندان به ورزش‌های زمستانی است.

حمید رحیمیان افزود: پیست اسکی فریدونشهردر هفته گذشته آماده بازگشایی و بهره‌برداری برای استفاده عموم بود و به دلیل بارش برف در اواخر هفته گذشته و ایجاد شرایط ناایمن برای تردد رانندگان در محور‌های شهرستان، بازگشایی آن به تعویق افتاد.

وی توصیه کرد: شهروندان و گردشگران با رعایت نکات ایمنی، تجهیزات کامل و توجه به اطلاعیه‌های صادر شده، می‌توانند از امکانات پیست استفاده کنند.

پیست اسکی فریدونشهر تنها پیست استاندارد در استان اصفهان است که شیبی تند و حدود ۳۵ درجه دارد.

ارتفاع پایه این پیست از سطح دریا ۲ هزار و ۶۳۰ متر است و در بالاترین نقطه به سه هزار متر می‌رسد که با این مشخصات مرتفع‌ترین پیست اسکی فلات مرکزی ایران محسوب می‌شود.

شهرستان فریدونشهر در ۱۸۵ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.