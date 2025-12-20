رئیس دادگاه عمومی بخش الوار گرمسیری خوزستان از آزادسازی بیش از ۲۰۰ هکتار اراضی ملی این بخش از متصرفین غیر قانونی و بازگشت آن به بیت‌المال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرشاد اسدی اصل گفت: در راستای اجرای مصوبات ستاد حفظ حقوق بیت المال و صیانت از اراضی ملی و پیگیری‌های این مرجع قضایی بیش از ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی در چند منطقه از حوزه الوار گرمسیری که به‌طور غیرقانونی توسط متصرفین غصب شده بود با صدور و اجرای احکام قطعی خلع ید، به مالکیت اداره منابع طبیعی بازگردانده شد.

وی تاکید کرد: بر اساس قانون زمین‌های مذکور باید در قالب طرح‌های کشاورزی، دامپروری و فعالیت‌های تولیدی و ... در اختیار واجدان شرایط قرار گیرد تا زمینه اشتغال‌زایی و رونق تولید و صیانت از اراضی ملی نیز فراهم شود.

رئیس دادگاه عمومی بخش الوار گرمسیری در ایتان خوزستان اذعان کرد: از اولویت‌های اصلی دستگاه قضا برخورد قاطعانه با پدیده زمین‌خواری است.

اسدی اصل از عموم مردم خواست تا هرگونه اطلاعاتی مربوط به زمین خواری در سطح بخش الوار گرمسیری را به این مرجع قضایی گزارش دهند. تا برخورد قانونی انجام گیرد.