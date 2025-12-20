به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ رقابت‌های کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور و مرحله نخست انتخابی تیم ملی یادبود زنده یاد لقمان رضایی در اهواز برگزار شد و در پایان تیم میزبان با ۱۳۸ امتیاز به‌عنوان قهرمانی رسید، تیم قم با ۱۰۱ امتیاز نایب قهرمان شد و تیم فارس با ۹۵ امتیاز بر سکوی سوم جای گرفت.

سرپرست هیئت کشتی استان فارس گفت: تیم کشتی فرنگی استان فارس در این دوره از رقابت‌ها ۹ نشان رنگارنگ را از آن خود کرد و به مقام سوم تیمی مسابقات دست یافت

ساسان خوبیاری افزود: میثم دلخانی در وزن ۶۳ و محمد کمالی در وزن ۶۷ کیلوگرم دو نشان طلا و علیرضا توکلیان، رضا بهمنی، امید بهمنی و محمد ارجمند چهار نشان نقره را کسب کردند.

امیررضا ده‌بزرگی، مهدی کمالی و محمدرضا مختاری هم سه نشان برنز را برای تیم فارس به دست آوردند.