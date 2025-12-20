نظارت بر صنوف پر تقاضای شب یلدا در ایلام
طرح نظارتی ویژه شب یلدا با هدف کنترل کیفیت و قیمتها در ایلام اجرا و صنوف پر مراجعه مورد بازرسی قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ در راستای اجرای طرح نظارتی و سراسری ویژه شب یلدا توسط کارشناسان اداره کل استاندارد، صمت و تعزیرات و ... از سطح واحدهای صنفی طلا و جواهرات، میوه و تره بازار، قنادی ها، آجیل، فروشگاه های بزرگ و زنجیرهای و .. بازرسی به عمل آمد.
«یادگار محمدی» مدیرکل استاندارد ایلام در این بازدید گفت: در این بازرسیها بحث رعایت خالص فروشی در محصولات قنادی و همچنین صحت عملکرد ترازوها مورد بازرسی قرار گرفت.
وی در ادامه با اشاره به بازرسی کارشناسان از نمایشگاه ویژه یلدا بیان کرد: در این بازرسیها ترازوهای موجود در غرفههای نمایشگاه از نظر وضعیت قرار گیری در جای ثابت، تراز بودن و همچنین صحت عملکرد مورد بازرسی قرار گرفتند.
محمدی در پایان یادآور شد: در ادامه طرح ویژه یلدا، با توجه به حساس بودن ترازوهای طلا فروشان و همچنین فروش بیشتر شیرینی در این ایام، آزمون ترازوهای صنف طلا فروشان و قنادان توسط آزمایشگاه مجاز آزمون در دستور کار اداره کل قرار گرفته است.