فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر از شناسایی و دستگیری کلاهبردار رسید ساز جعلی از طریق اپلیکیشن از شهروندان در آن شهرستان خبر داد.

سرهنگ حجت نورانی گفت: در پی مراجعه شهروندان به پلیس آگاهی مبنی بر کلاهبرداری از طریق رسید ساز جعلی، لذا رسیدگی به این موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی در بررسی‌های اولیه مطلع شدند که متهم پس از بازار هفتگی در خواست مواد غذایی، برنج، و ... می‌کند و با ارائه رسید بانکی جعلی ادعا می‌کرد که پول به حساب فروشندگان واریز شده ولی پس از گذشت چند ساعت شکات متوجه می‌شدند که پولی به حسابشان واریز نشده است.

سرهنگ نورانی تصریح کرد: ماموران پلیس آگاهی با اقدامات فنی موفق شدند در این خصوص یک کلاهبردار را شناسایی و متهم را در عملیاتی ضربتی در مخفیگاهش دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر با بیان اینکه متهم در تحقیقات انجام شده تاکنون به بیش از ۵ میلیارد ریال کلاهبرداری از شهروند در نوشهر و شهر‌های اطراف اعتراف کرده افزود: متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی معرفی و روانه زندان شد.