دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آمل گفت: در عملیاتی ضربتی و با صدور دستور قضائی، محموله قابل توجه چوب جنگلی در شهرستان آمل کشف و با قاچاقچیان منابع ملی برخورد قاطع و قانونی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتاله حاتمی، دادستان آمل افزود: در زمینه تداوم طرح برخورد با تخریب کنندگان عرصههای جنگلی و قاچاقچیان چوب، با رصد اطلاعاتی دقیق، یک مرکز دپوی غیرمجاز چوبآلات جنگلی در حوزه استحفاظی این شهرستان شناسایی شد.
دادستان آمل گفت: در بازرسی از این واحد دپو، مقدار یک تُن چوبآلات جنگلی قاچاق از نوع «راش» که از گونههای با ارزش و ممنوعه جنگلهای هیرکانی محسوب میشود، کشف و ضبط شد.
حاتمی با اشاره به حساسیت دستگاه قضا در صیانت از انفال و حقوق عامه، افزود: محموله مکشوفه بلافاصله به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان منتقل شده و رسیدگی به پرونده، جهت برخورد قانونی با متخلفان و شناسایی سایر عوامل مرتبط در دستور کار قرار دارد.
وی گفت: دستگاه قضائی با هرگونه تعرض به منابع ملی و قاچاق فرآوردههای جنگلی که منجر به نابودی اکوسیستم منطقه میشود، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.