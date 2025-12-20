پخش زنده
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان خوزستان از آغاز اجرای طرح زمستانی راهداری در محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: همزمان با آغاز فصل سرما، ۱۳۰ گروه راهداری در آمادهباش کامل قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد جولانژاد امروز در برنامه آغاز رزمایش طرح زمستانه راهداری خوزستان با تبریک هفته حملونقل، رانندگان و راهداری به جامعه بزرگ حملونقل کشور و استان، اظهار کرد: با توجه به ضرورت آمادگی دستگاههای خدماترسان برای پیشگیری از انسداد محورهای مواصلاتی و کاهش سوانح جادهای در فصل زمستان، ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان اجرای طرح زمستانی را در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: در قالب این طرح، ۱۳۰ اکیپ راهداری در محورهای مواصلاتی استان مستقر شدهاند و ۳۵۰ دستگاه انواع ماشینآلات سبک، نیمهسنگین و سنگین به همراه ۴۵۰ نیروی راهدار در حال خدمترسانی هستند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان خوزستان با اشاره به آمادگی کامل نیروها و تجهیزات، تصریح کرد: هدف اصلی این طرح، تسهیل تردد کاربران جادهای و پیشگیری از انسداد مسیرها بهویژه در شرایط ناشی از بارش برف، باران و ریزشها است.
جولانژاد خاطرنشان کرد: راهداری خوزستان با پایش مستمر محورهای مواصلاتی و واکنش سریع به شرایط جوی، تلاش میکند ایمنی تردد در جادههای استان را در فصل زمستان بهطور کامل تأمین کند.