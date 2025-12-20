پخش زنده
به دنبال کاهش شدید دما و برودت هوا همراه با بارش برف در بخشهایی از استان، احتمال خروج حیات وحش از زیستگاههای اصلی و نزدیک شدن آنها به حاشیه جادهها، مناطق ناامن و سکونتگاههای انسانی افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ، روابط عمومی اداره کل محیط زیست استان اردبیل در اطلاعیه ای اعلام کرد: از عموم مردم و به ویژه رانندگان که در محورهای مواصلاتی کوهستانی و سردسیر تردد میکنند، درخواست میشود با رعایت احتیاط کامل و کاهش سرعت مطمئنه به حفظ جان حیوانات وحشی کمک کنند.
در صورت مشاهده هرگونه حیوان وحشی در نزدیکی جادهها یا مناطق حاشیهای، تأکید میشود که از نزدیک شدن، غذا دادن، یا هرگونه آزار و اذیت آنها خودداری کنید. همچنین موضوع را در اسرع وقت به نزدیکترین واحد محیط زیست یا شماره تلفنهای اضطراری مربوطه گزارش دهید تا تیمهای اجرایی برای هدایت ایمن حیوانات و پایش وضعیت اقدام کنند. حفظ و امنیت حیات وحش در این روزهای سرد، وظیفهای همگانی است.