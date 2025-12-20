مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان گفت: استان در تحویل کلاس‌های درس رتبه نخست را کسب کرده و بیش از ۲۵ هزار کلاس درس استانداردسازی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، میثم لک زایی در جلسه شورای معاونان آموزش و پرورش استان، بیان کرد: همچنین ۶ هزارکلاس درس جدید در استان تحویل داده شده و نزدیک به ۲۴۰ هزار نفر از خدمات آموزشی بهره‌مند شده‌اند.

وی از افزایش ۲۵ درصدی کلاس‌های درس استان خبر داد و گفت: اقدامات گسترده در احداث و استانداردسازی فضا‌های آموزشی استان در حال انجام است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان با اشاره به عملکرد چهار سال گذشته اعلام کرد: استان سیستان و بلوچستان توانسته است گام‌های موثری برای ارتقای سرانه آموزشی بردارد.

لک زایی با اشاره به مشارکت خیرین و دستگاه‌های اجرایی در احداث فضا‌های آموزشی تصریح کرد: تعداد قابل توجهی از کلاس‌های درس در حال ساخت بوده و با همکاری استانداری، بانک‌ها و اداره راه و شهرسازی، طرح‌های آموزشی در شمال و جنوب استان در دست اجرا قرار دارند.