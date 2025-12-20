به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار سرتیپ «احمد اخوان مهدوی» در شورای راهبری اولین همایش «بسیج، توسعه و امنیت پایدار منطقه جنوب شرق کشور»، اهمیت نگاه راهبردی سپاه به این منطقه و نقش علم و فناوری در ارتقای امنیت و پیشرفت منطقه‌ای را مورد تأکید قرار داد.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه گفت: در تمام ادوار گذشته، با تأکید فرماندهان سپاه، یک نگاه راهبردی به جنوب شرق وجود داشته و این همایش می‌تواند با بهره‌گیری از توان علمی و فناورانه امروز، آن راهبرد را گسترش دهد.

وی با اشاره به انتظارات این نیرو از همایش، تأکید کرد: باید سند راهبردی قابل اعتماد و عملیاتی به‌عنوان سند سیاستی ارائه شود و تمامی پیش‌همایش‌ها در جنوب شرق براساس این سند عمل کنند.

سردار اخوان خواستار ارائه راهکار‌های اجرایی برای چالش‌های منطقه‌ای در این سند شد و عنوان کرد: اجرای سیاست‌ها باید بر پایه فناوری‌های پیشرفته و هوشمندسازی فرآیند‌ها مبتنی بر هوش مصنوعی باشد؛ زیرا تحقق فرمایش مقام معظم رهبری در زمینه شتاب علمی و فناوری، با این رویکرد ممکن می‌شود.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه همسان‌سازی و هم‌افزایی نهاد‌ها برای جلوگیری از موازی‌کاری را ضروری دانست و افزود: تمام سیاست‌های مصوب در پیش‌همایش‌ها باید زمان‌بندی‌شده و اجرای آنها زیر نظر شورای راهبری به ریاست سرلشکر صفوی پیگیری شود.

سردار اخوان در ادامه از ضرورت ایجاد یک مرکز رصد و پایش داده‌های اقتصادی، امنیتی، اجتماعی و منطقه‌ای با همکاری دانشگاه‌ها و نهاد‌های نظامی خبر داد و گفت: دانشگاه‌های استان با بهره‌گیری از نخبگان حوزه فناوری اطلاعات می‌توانند در فعال‌سازی یا طراحی سامانه جدید رصد و پایش نقش‌آفرینی کنند.

وی محور‌های اصلی توسعه منطقه را هوشمندسازی امنیت، اشتغال‌زایی فناوری‌محور، افزایش تاب‌آوری زیرساختی در برابر تهدیدات انرژی، آب، حمل‌ونقل و پدافند غیرعامل عنوان و خاطرنشان کرد: گزارش نهایی این برنامه‌ها برای مراجع تصمیم‌گیر و شورای راهبری ارسال شود.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی زمینی سپاه در پایان تأکید کرد: مردم جنوب شرق باید نتایج این همایش را در زندگی خود به‌طور ملموس احساس کنند؛ چراکه هدف ما تبدیل این همایش به الگویی اثرگذار، عملیاتی و متفاوت از سایر همایش‌هاست.