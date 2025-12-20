پخش زنده
رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان گفت: طبق ارزیابیهای اولیه هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی باغی و زراعی این استان بر اثر بارندگی و تگرگ دچار آبگرفتگی یا آسیب شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ محسن یکتاپور افزود: خسارات ناشی از بارش تگرگ در بخش رودخانه شهرستان رودان در حال بررسی است و در بخش شمیل بندرعباس نیز حدود ۱۵۰ هکتار از اراضی با میانگین خسارت ۷۰ درصدی آسیب دیدهاست.
وی گفت: پنج کیلومتر از کانالهای انتقال آب، سه کیلومتر جاده بین مزارع و تاسیسات آبیاری تحت فشار در برخی مناطق نیز خساراتی وارد شده است.
رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان افزود: با توجه به مسدود بودن برخی مسیرها، ارزیابیها در نقاطی از شهرستانهای جاسک و سیریک همچنان ادامه دارد.
یکتاپور با اشاره به اینکه ۲۵ گروه در حال ارزیابی خسارتها هستند گفت: هماهنگی لازم با صندوق بیمه کشاورزی برای بررسی و برآورد خسارات بهرهبردارانی که زیر پوشش بیمه هستند صورت گرفته است.
وی افزود: کارشناسان پس از پایان ارزیابیهای میدانی آمار نهایی خساراتها را اعلام میکنند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان گفت: این اقدامات به منظور پیشگیری از خسارتهای احتمالی، کنترل روانآبها، ایمنسازی سایتهای گلخانهای و حمایت از بهرهبرداران صورت گرفته است.