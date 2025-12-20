به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛سید سعید شاهرخی در بازدید از روند ساخت ورزشگاه لُر آرنا (شهدای خرم‌آباد)با اشاره به پیشرفت مطلوب این طرح گفت:ظرفیت ورزشگاه لر آرنا به ۲۵ هزار نفر افزایش می یابد و پیش بینی شده تا خرداد ماه سال آینده تکمیل و به بهره برداری برسد.

استاندار لرستان با بیان اينکه هم اکنون عملیات جدیدی از کار برای سکوهای شمالی این ورزشگاه آغاز شده ،افزود:همچنین ایجاد زیرساخت‌های لازم مانند راه دسترسی، آب، برق و گاز مجموعه از طریق دستگاه های مرتبط در دستور کار قرار دارد تا با کمک سرمایه گذار بخش خصوصی ورزشگاهی در شأن مردم ساخته شود.

شاهرخی با اشاره به نقش تیم خیبر خرم‌آباد در ارتقای سرمایه اجتماعی در بین جوامع لرنشین، گفت: مجموعه استانداری لرستان برای حمایت مادی و معنوی از این باشگاه و تکمیل هرچه سریع‌تر ورزشگاه لر آرنا مصمم است.

وی با قدردانی از مالک باشگاه خیبر برای احیای تیم خیبر و سرمایه‌گذاری برای ساخت ورزشگاه لر آرنا بیان کرد: واگذاری این طرح به بخش خصوصی بهترین تصمیم برای احیای ورزشگاه و تبدیل آن به ورزشگاهی اختصاصی برای تیم خیبر بود.

استاندار لرستان افزود:در بین ۱۵۰ طرح شناسایی‌شده برای سرمایه‌گذاری در لرستان، طرح لر آرنا به‌عنوان یک طرح پیشران و الگویی برای همکاری دولت و بخش خصوصی انتخاب شده که این موضوع عاملی برای افزایش نشاط اجتماعی و تقویت هویت منطقه‌ای است.

شاهرخی تاکید کرد: ما از سرمایه‌گذاران و باشگاه خیبر حمایت می‌کنیم تا این ورزشگاه به‌زودی میزبان هواداران در یک استادیوم استاندارد باشد.