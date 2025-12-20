دعوت محیطزیست خراسانشمالی به حمایت از حیاتوحش در فصل سرما
معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: فصل سرما که حیات وحش با کمبود غذا در طبیعت روبه رو میشوند ممکن است به حاشیه روستاها کشیده شوند از این رو انتظار میرود مردم بیشتر هوای حیوانات را داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: کاهش بارندگی و خشکسالی که در این فصل با سرما و بارش برف در زیستگاهها همراه شده، احتمال پرسه وحوش در نزدیکی روستاها را بیشتر کرده است.
روح الله لایق افزود: گونههای علفخوار با کمبود علوفه در طبیعت روبه رو شده و وحوش گوشتخوار هم که در این فصل با کمبود طعمه رو به رو میشوند، برای یافتن غذا در باغها و مزارع و در نزدیکیهای مناطق روستایی پرسه میزنند.
وی گفت: زمانی که وحوش به مناطق روستایی نزدیک میشوند در معرض شکار قرار میگیرند از این رو از روستاییان انتظار میرود از شکار وحوش و آسیب رساندن به آنان خودداری کنند.
وی افزود: در این باره تغذیه دستی گیاهخواران و توزیع علوفه در برنامه است، تغذیه دستی وحوش بهعنوان اقدامی حمایتی و اضطراری و نه دائمی در دستور کار اداره کل قرار دارد و در این زمینه علوفه مورد نیاز از منابع مجاز تامین شده، بخشی از آن در انبارهای مناطق حساس دپو شده است.
لایق افزود: سرمای هوا، بارش برف و کمبود علوفه، شرایط زیست گونههای جانوری را دشوارتر میکند در این شرایط و با کاهش منابع غذایی در طبیعت، حیات وحش بیش از هر زمان دیگری به حمایت انسانی نیاز دارد.