ه گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: کاهش بارندگی و خشکسالی که در این فصل با سرما و بارش برف در زیستگاه‌ها همراه شده، احتمال پرسه وحوش در نزدیکی روستا‌ها را بیشتر کرده است.

روح الله لایق افزود: گونه‌های علفخوار با کمبود علوفه در طبیعت روبه رو شده و وحوش گوشتخوار هم که در این فصل با کمبود طعمه رو به رو می‌شوند، برای یافتن غذا در باغ‌ها و مزارع و در نزدیکی‌های مناطق روستایی پرسه می‌زنند.

وی گفت: زمانی که وحوش به مناطق روستایی نزدیک می‌شوند در معرض شکار قرار می‌گیرند از این رو از روستاییان انتظار می‌رود از شکار وحوش و آسیب رساندن به آنان خودداری کنند.

وی افزود: در این باره تغذیه دستی گیاهخواران و توزیع علوفه در برنامه است، تغذیه دستی وحوش به‌عنوان اقدامی حمایتی و اضطراری و نه دائمی در دستور کار اداره کل قرار دارد و در این زمینه علوفه مورد نیاز از منابع مجاز تامین شده، بخشی از آن در انبار‌های مناطق حساس دپو شده است.

لایق افزود: سرمای هوا، بارش برف و کمبود علوفه، شرایط زیست گونه‌های جانوری را دشوارتر می‌کند در این شرایط و با کاهش منابع غذایی در طبیعت، حیات وحش بیش از هر زمان دیگری به حمایت انسانی نیاز دارد.