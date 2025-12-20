مجری طرح ملی سبا وزارت نیرو گفت: طرح ملی «سبا» شروع و ایده جدیدی برای شکل‌گیری رفتار و ارزشی به نام مسئولیت‌پذیری در کشور در قبال منابع و سرمایه‌های ملی و نهادینه نمودن ترویج مصرف بهینه انرژی و توانمندسازی گروه‌های هدف راه اندازی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ الهام سلامت‌نیا مجری طرح ملی سبا وزارت نیرو درخصوص این طرح گفت: به دلیل اینکه قالب فرهنگی شکل گرفته در کشور ما رویکرد اشتباه فرهنگ مصرف‌گرایی است و این رویکرد یک آسیب اجتماعی بوده که هر کشوری با هر زیرساختی را دچار چالش جدی می‌کند، بنابراین نیاز به تغییر در بعد فرهنگی در رویکرد مصرف‌گرایی داریم. طرح ملی «سبا» از این جهت آماده و ارائه شد. این طرح یک شروع و ایده جدیدی برای شکل‌گیری رفتار و ارزشی به نام مسئولیت‌پذیری در کشور در قبال منابع و سرمایه‌های ملی و نهادینه نمودن آن در میان مردم است.

وی افزود:طرح سبا مصادف با روز جهانی کودک ۱۶ مهر توسط وزیر نبرو رونمایی شد و در این مدت کوتاه تقریبا ۵۴ هزار کودک و ۲۶۲۰ نفر از بانوان را جذب کرده‌ایم. امیدواریم تا در آینده نه چندان دور شاهد به بار نشستن نتایج آن و شکل گیری فرهنگ مصرف صحیح در کشورمون باشیم.

سلامت‌نیا با بیان اینکه چالش ناترازی امروز فقط یک مشکل فنی نیست بلکه یک آژیر خطر بی صدایی بوده که از لزوم یک تغییر در کشور سخن می‌گوید، ادامه داد: تغییر این رویکرد نیازمند یک انقلاب بزرگ فرهنگی است، انقلابی که باید از تمام خانه‌ها تمام خانواده‌ها و کل ایران شروع شود تا پایدار شود.

به گفته وی؛ طرح ملی سبا مخفف کلمات «سفیران بهینه‌سازی انرژی» تداعی‌گر دو شعار سرافراز بماند ایران و ایران بماند برای فرزندانمان! این طرح یک پروژه اداری یا یه بخشنامه و دستورالعمل خشک و پیچیده فنی نیست بلکه یک دعوت همگانی برای شروع تغییر فرهنگ مصرف است. باوجود اینکه هدف متعالی این طرح در ابتدا آگاهی بخشی بوده ولی در نهایت نهادینه کردن فرهنگ مصرف صحیح انرژی در کشور است.

مجری طرح سبا وزارت نیرو با بیان اینکه هیچ قدرتی در جهان نیرومندتر از ملتی که با هم متحد و همدل باشند نیست، ادامه داد: هدف ما از طرح ملی صبا ایجاد همدلی برای تغییر فرهنگ مصرف انرژی در کشوراست و به همین دلیل از مجموعه ۴۰۰ مگاپروژه وزارت نیرو طرح ملی سبا توسط شرکت توانیر تصویب و وارد فاز اجرایی شد.

وی با اشاره به اهداف استراتژیک این طرح در بازه زمانی پنج ساله، تاکید کرد: هدف اصلی تحقق کاهش میزان مصرف انرژی بخش خانگی به میزان ۲۰ درصد است و نقشه راه دستیابی به این هدف تدوین شده است.

جامعه هدف این طرح نیز همه بانوان و فرزندان ایران زمین از مقطع مهد کودک تا دوره متوسطه و شروع یک اقدام گسترده ملی هدفمند جامعه مبتنی بر روش‌های نوین، خلاقانه، با در نظر گرفتن مباحث جامعه شناسی روانشناسی و حتی علوم به روز پزشکی و سلامت است.

سلامت نیا در پایان گفت: سامانه گزارشگیری عملکرد صبا امکان پایش طرح را در دو محور اثربخشی بر میزان آگاهی و اثربخشی بر میزان کاهش مصرف، و همچنین جامعه سبز ارائه می‌دهد. جامعه آموزشی این طرح در حال آموزش به متولیان بوده و حتی کودکان آموزش دهنده‌ای را تربیت کرده‌ایم که درحال آموزش دادن به جامعه کودکان هستند. از طرف دیگر «سفیران مهر و تجربه» را نیز اضافه کرده‌ایم که شامل سالمندان، مربیان بازنشسته آموزش و پرورش، مربیان مهد کودک و ... هستند. تا به این طریق به این جامعه امید و انگیزه و عشق فعالیت داده و از تجربیات آنها استفاده کنیم.