پویش مردمی «یلدای مهربانی» با هدف تهیه بسته‌های معیشتی و هدایای یلدایی برای کودکان یتیم، به عشق امام رضا (ع) و با همراهی شبکه افق و رادیو معارف برگزار می‌شود تا جلوه‌ای از همدلی و مهربانی رضوی را در بلندترین شب سال به نمایش بگذارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، همزمان با فرارسیدن شب یلدا، پویش مردمی «یلدای مهربانی» به عشق امام رضا (ع) و با مشارکت شبکه افق و رادیو معارف آغاز شده است.

این پویش با هدف ترویج فرهنگ همدلی و نوع‌دوستی، به دنبال تأمین بسته‌های معیشتی و هدایای شب یلدا برای کودکان یتیم است.

«یلدای مهربانی» تلاش دارد تا در طولانی‌ترین شب سال، با مشارکت مردم نیک‌اندیش، لبخند و گرمای مهربانی را به دل‌های کودکان نیازمند هدیه دهد و جلوه‌ای از همبستگی اجتماعی و مهرورزی ایرانی ـ اسلامی را به نمایش بگذارد.

علاقه‌مندان برای مشارکت در این پویش می‌توانند با ارسال عدد ۸ به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۵۵۲، به جمع همراهان «یلدای مهربانی» بپیوندند و سهمی در این اقدام خداپسندانه داشته باشند.