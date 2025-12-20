پخش زنده
در پی بارش برف دیشب گردنه خروس گلو در محور شهرضا – سمیرم و تونل رخ در محدوده زرین -شهرکرد دچار مه گرفتگی شدید شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس اداره مدیریت راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای اصفهان، روشن کردن چراغهای مه شکن را برای تردد در این محورها الزامی دانست و گفت: همچنین هم اکنون در محورهای شهرضا – دهاقان، دهاقان -بروجن و مبارکه -دهاقان، گردنه ملااحمد در محور اصفهان -نائین و گردنه ظفرقند در محور نایین- اردستان بارش برف گزارش شده است.
مریم تاکی، استفاده از زنجیر چرخ برای خودروها را در محورهای کوهستانی وگردنهها الزامی دانست و افزود: در ساعات آینده احتمال وزش باد و برودت دما تا ۱۲ درجه سانتی گراد زیرصفر همراه با بوران پیش بینی شده که موجب یخ زدگی در سطح جادهها میشود.
رئیس اداره مدیریت راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای اصفهان، استان اصفهان را برخوردار از پنج هزار راه روستایی برشمرد و گفت: همچنین راهداران در تلاش برای بازگشایی راه های روستایی در سراسر استان هستند.
وی با تاکید بر استفاده از لباس گرم، همراه داشتن تجهیزات زمستانی به ویژه زنجیر چرخ و سلامت خودرو توصیه کرد قبل از تردد در جادهها با مراجعه به پایگاه اینترنتی.ir۱۴۱ بخش دوربین نظارت تصویری با مشاهده تصویر برخط محورهای استان از شرایط جوی محورها برای تردد مطلع شوند.