سد تنگ خمار فسا پس از چندسال خشکسالی کاملا آبگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس ، فرماندار ویژه فسا گفت: سد تاخیری _ تغذیهای تنگ خمار فسا با ظرفیت سه میلیون متر مکعب، پس از چند سال خشکسالی پرآب و سرریز شد.
عزتالله جهانخواه افزود: با ورود سامانه بارشی خیر بیش از ۱۲۰ میلی متر باران در این شهرستان بارید که سبب شد سد تنگ خمار سرریز شود.
وی اضافه کرد: این سد از نوع بتونی و خاکی است که با هدف تنظیم آبخوانها و سفرههای آب زیرزمینی پایین دست ساخته شده است.
با آبگیری این سد علاوه بر تقویت و تامین آب ۴۰ حلقه چاه کشاورزی، حدود هزار هکتار از زمینهای بخش شیبکوه و نوبندگان آبیاری و بیش از ۳۰۰ خانوار از مزایای آن بهرمند میشوند.
فرماندار ویژه فسا گفت: بارشهای اخیر، بسیاری از سازههای آبخیزداری شهرستان فسا از جمله حوضچههای طرح دکتر کوثر (پدر آبخوان داری ایران) را پر آب کرده است.
جهانخواه گفت: طرح آبخوان داری دکتر کوثر که سال ۱۳۶۱ در گربایگان شهرستان فسا اجرا شده پنج هزار هکتار وسعت دارد و شامل ۳۵۰ هکتار درختکاری است.
وی افزود: با اجرای این طرح با ساخت موانعی طبیعی جلوی سرعت سیل گرفته شده و سیلاب در دشتهای اطراف پخش میشود تا فرصت فرو رفتن آب در زمین پیدا شود.
فرماندار ویژه فسا بیان کرد: با اجرای طرحهای آبخیزداری و آبخوان داری، آبهای سرگردان به منابع زیر زمینی تزریق و علاوه بر تغذیه منابع زیر زمینی از فرسایش خاک هم جلوگیری میشود.
شهرستان فسا در فاصله ۱۵۵ کیلومتری جنوب شرقی شیراز واقع شده است.