به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اصغر کرم پور فیروزی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ازنا گفت: حسب گزارش واصله درباره تخلفات و اقدامات غیرقانونی فردی، مراتب در دستور کار حفاظت و اطلاعات و ماموران نیروی انتظامی ازنا قرار گرفت.

دادستان عمومی و انقلاب ازنا افزود: با رصد دقیق اطلاعاتی و اقدامات فنی، متهم شناسایی و پس از جمع آوری مدارک و مستندات لازم، از سوی حفاظت و اطلاعات دادگستری و مامورین انتظامی ازنا دستگیر شد.

کرم پور فیروزی گفت: مشارالیه پس از تشکیل پرونده در یکی از شعب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ازنا، با صدور قرار تامین کیفری بازداشت و به زندان معرفی شد.

وی با اشاره به اینکه متهم در بازجویی‌های اولیه به بزه انتسابی خود اقرار داشته است، افزود: ادعای نفوذ در مجموعه دادگستری، اخذ وجه به بهانه گرفتن رای از شعب و اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی از اتهامات وی است که کیفر خواست در این خصوص صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است.