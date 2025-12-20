شهروندان پیش از تحویل کالا یا نهایی کردن معامله، از واریز قطعی وجه به حساب بانکی خود اطمینان حاصل کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، فرمانده انتظامی شهرستان آبادان با هشدار درباره افزایش کلاهبرداری در بستر برنامه‌های خرید و فروش اینترنتی، از فروشندگان خواست پیش از تحویل کالا یا نهایی کردن معامله، از واریز قطعی وجه به حساب بانکی خود اطمینان حاصل کنند.

سرهنگ رمضان گوروئی به فروشندگان درباره افزایش کلاهبرداری در بستر برنامه‌های خرید و فروش اینترنتی گفت: شهروندانی که از طریق اپلیکیشن‌هایی مانند دیوار، شیپور و سایر بستر‌های مجازی اقدام به انجام معامله می‌کنند، لازم است دقیق و هوشیار باشند.

وی افزود: در برخی موارد، افراد کلاهبردار با ادعای واریز وجه معامله از طریق درگاه‌های پرداخت مجازی نظیر آپ، تاپ و موارد مشابه، با وعده ارسال پیامک واریز در ساعات بعدی، قصد فریب فروشندگان را دارند. حتی در مواردی مشاهده شده این افراد با تماس‌های ساختگی با کاربران درگاه‌های پرداخت، تلاش می‌کنند فروشنده را قانع کنند که مبلغ به حساب وی واریز شده است، در حالی که این ادعا کاملاً کذب است.

این مقام انتظامی ادامه داد: ارائه رسید‌های کاغذی عابر بانک یا اعلام شماره شبا بدون مشاهده واریز واقعی وجه، از دیگر شگرد‌های رایج کلاهبرداران است. تنها معیار صحت پرداخت، مشاهده افزایش موجودی حساب بانکی است و شهروندان باید با مراجعه به عابر بانک یا بررسی حساب خود از واریز مبلغ معامله اطمینان حاصل کنند.

سرهنگ گوروئی با اشاره به برخی رفتار‌های غیرمتعارف خریداران اظهار داشت: پیشنهاد قیمت‌های غیرواقعی و بالاتر از عرف بازار، اصرار بر انجام معامله در محل‌های غیرمعمول و عجله در انجام معامله، از نشانه‌های هشداردهنده بوده و شهروندان باید در این شرایط با حساسیت و دقت بیشتری اقدام کنند.

وی افزود: حتی در مواردی که پیامک واریز وجه برای فروشنده ارسال می‌شود، امکان جعل سرشماره بانکی وجود دارد، بنابراین لازم است شهروندان از اصالت سرشماره بانک مربوطه اطمینان حاصل کرده و مجدداً موجودی حساب خود را بررسی کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان در پایان تأکید کرد: شهروندانی که از طریق فضای مجازی اقدام به معامله می‌کنند، باید در دریافت چک، اسکناس و رسید‌های بانکی دقت لازم را داشته باشند، چرا که احتمال جعلی بودن آنها وجود دارد. رعایت این توصیه‌ها نقش مهمی در پیشگیری از کلاهبرداری‌های مالی خواهد داشت.